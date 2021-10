Universiteit van Leuven stelt woke-verbod in

Geen video? Klik hier.

Iedereen kent inmiddels wel iemand die slachtoffer is geworden van de woke-cultuur. Gecanceld, ge-shamed, ge-exposed, ge-enig-andere-engelse-term. Allemaal het gevolg van studenten die zonder beperkingen willen discussiëren over maatschappelijk relevante onderwerpen. Het resultaat is dat mensen bedolven worden onder een tsunami aan opiniestukken, columns, essays en Twitterdraadjes van en over de slachtoffers van de woke-cultuur, die een moeilijker bestaan hebben dan de gemiddelde Afghaanse tolk die door Navo-troepen in de steek is gelaten. Kortom, er moet iets gebeuren.

Voor de KU Leuven reden een woke-verbod in te stellen op de campus. Alleen op speciaal ingerichten plekken mogen studenten nog discussiëren en ageren. Maar ook dat stuit natuurlijk weer op verzet van de die hard wokers. Het Vlaamse programma De Ideale Wereld maakte een reportage over het almaar aanzwellende probleem van politiek bewustzijn.