‘Update Monopoly met huurverhogingen van Prins Bernhard’

Monopoly krijgt een update. Vorige week werd bekend dat de Algemeen Fonds-kaarten in het bordspel worden aangepast aan deze tijd. Volgens Druktemaker Ellen Deckwitz maken de nieuwe teksten (over het helpen van asielkatten of het doneren van het bloed) Monopoly weliswaar “mooi en woke”, maar niet echt realistisch.

“Als je die Algemeen Fonds-kaarten echt zou willen updaten, zou je er eentje hebben waarbij je bijvoorbeeld vanuit het niets wordt aangeslagen per huis omdat je makelaars onderlinge prijsafspraken hebben gemaakt, eentje waarbij je 30.000 euro mag ophoesten omdat de overheid vindt dat je je toeslagenformulier verkeerd hebt ingevuld, en eentje waarbij je ieder biljet boven de 100 euro moet inleveren omdat Prins Bernhard de huur van het speelbord weer eens heeft verhoogd.”