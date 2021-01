Geen video? Klik hier.

In Los Angeles is een nieuwe sport ontstaan. Bezorgde inwoners die een vaccin nodig hebben of dat graag willen maar er nog niet voor in aanmerking komen, verzamelen zich bij priklokaties in de hoop dat er aan het einde van de dag nog wat doses over zijn die anders weggegooid worden. Dat klinkt bizar maar het werkt echt, zo toont deze reportage van Inside Edition. Dat wil zeggen, voor een paar gelukkigen. Alle anderen hebben voor niks uren in de rij gestaan.

De voorbije weken voltrokken zich letterlijk tranentrekkende taferelen in de Californische stad als gevolg van de coronacrisis. Inmiddels begint de situatie er iets rooskleuriger uit te zien en lijkt het einde van de derde golf in zicht te komen, meldt de Los Angeles Times. Als de gevreesde mutaties van het virus, waaronder de Britse variant, tenminste niet keihard toe zullen slaan.