‘Vanwege mijn mondkapje was ik direct een gestoorde docent en kampbewaker’

Druktemaker Kees van Amstel neemt bij De Nieuws BV het Nederlandse zwabberbeleid ten aanzien van de mondkapjes op de korrel. “Nederland was aan het begin het Gallische dorp dat zich verzette tegen de rest van de wereld.” Mondkapjes zouden niets uithalen tegen de verspreiding van het virus en volgens Rutte en De Jonge zorgden ze zelfs voor schijnveiligheid.

Inmiddels denkt de wetenschap er toch een tikje anders over, en moeten de mondkapjes weer op, bijvoorbeeld in het MBO en HBO. “Kinderen die dingen goed op laten doen, is hetzelfde als een kat in bad doen”, weet Van Amstel. “En oh, de regels zijn binnen een week alweer aangepast, namelijk als er afstand gehouden kan worden. Lekker duidelijk, kabinet. Elke week andere regels: dat werkt zo goed op een school. Toppie.”

Zelf schafte Van Amstel FFP2-maskers aan in Duitsland. “Ik draag ze in de klas, want op de scholen is het nu een puinhoop. Volgens de regels mogen leerlingen met een besmette huis- of familiegenoot toch naar school. Elke school dreigt een superspread-event te worden, of is het al: een kwart zit thuis.”

“Kijk, ik vind de mondkapjes ook niet prettig, mijn niet-wetenschappelijke mening: ik denk dat ‘t een klein beetje helpt. Maar de boosheid van sommige Nederlanders over mondkapjes… Ik plaatste vorige week op Twitter een selfie van mij in de klas met mijn FFP2-mondkapje op. Op Twitter was ik direct een gestoorde docent, een kampbewaker waar je je kinderen niet bij moet laten.”