Verhofstadt veegt Brexit-plan FvD’er Eppink genadeloos van tafel

Europarlementariër Guy Verhofstadt pleitte in Brussel voor een zo goed mogelijk Brexit-akkoord, om zo de slechts denkbare uittreding te voorkomen, namelijk een harde Brexit waarbij geen enkele handelsovereenkomst is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. In zijn pleidooi verwees Verhofstadt naar uitspraken van de populist Derk Jan Eppink die namens het Forum voor Democratie in het Europees Parlement zit. Eppink is groot voorstander van bilaterale overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijk, oftewel elk land voor zich, in plaats van als een unie. Dat leverde Eppink een geschiedenisles van Verhofstadt op: ‘De laatste keer dat jullie zelfstandig met de Britten onderhandelden, raakten jullie New York kwijt’.

