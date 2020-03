Waarschijnlijk lees je deze tweet vanuit huis, want vanmorgen zagen we 85% minder reizigers in de trein dan normaal op maandag. Zet 'm op allemaal en let op elkaar! 💛💙 pic.twitter.com/87mQNv2ugI — NS online (@NS_online) March 16, 2020

De NS meldt dat er in de maandagmorgenspits 85 procent minder reizigers in de trein zaten dan normaal. Ook Utrecht Centraal, het drukste station van Nederland, was extreem rustig. De treinen blijven wel doorrijden, onder meer om zorgmedewerkers naar hun werk te brengen.