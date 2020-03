Verpleegkundige doet wanhopige oproep: Stop met hamsteren

Uitgeputte verpleegkundige Dawn Bilbrough uit het Engelse York heeft er bij hamsteraars op aangedrongen na te denken over de mensen die vanwege hun plundertochten door de supermarkt, geconfronteerd worden met lege schappen. Mensen als zijzelf, zorgmedewerkers, die na lange dagen hard werken tijdens deze coronacrisis geen boodschappen meer kunnen doen. In het filmpje laat ze weten in de supermarkt in huilen te zijn uitgebarsten, nadat ze voor de zoveelste keer geen fruit of groente meer kon kopen.

Nederland

De emotionele oproep van Dawn Bilbrough had net zo goed aan Nederland gericht kunnen zijn. Ook hier zijn dezelfde taferelen zichtbaar in supermarkten. In NRC luidt vrijdag Rahma Hulsman van de voedselbank in Rotterdam-Zuid de noodbel. Doordat de supermarkten massaal leeggekocht worden, blijven er niet genoeg restpartijen over om de voedselbanken te voorzien. Een klant van de voedselbank die anoniem wil blijven, laat in de krant weten deze week meermaals voor lege schappen te hebben gestaan. Ze maakt zich ernstige zorgen of ze wel genoeg in huis kan blijven halen om haar kinderen eten te geven: ‘De rijke mensen hebben alles al gekocht.’

Ook voor ouderen is het momenteel erg moeite nog voldoende boodschappen te doen door het massale gehamster. Om die reden heeft supermarktketen Albert Heijn nu aangekondigd van start te gaan met een speciaal ouderenuur: van 7 tot 8 uur ’s ochtends is de winkel uitsluiten geopend voor ouderen. De supermarkt neemt de maatregel “zodat iedereen veilig en prettig boodschappen kan doen”.