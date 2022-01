Verslaggever geschept door auto tijdens live-uitzending

Een schokkend tafereel op de Amerikaanse televisie. Op de lokale zender WSAZ doet verslaggever Tori Yorgey juist verslag van het gladde wegdek door het slechte weer in Dunbar, West-Virginia, als direct wordt gedemonstreerd hoe gevaarlijk die gladheid is. Tijdens het live-verslag doemt achter Yorgey plots een auto op die haar een fractie van een seconde later omver maait. Yorgey laat zich niet uit het veld slaan en gaat al vanaf het asfalt buiten beeld door met haar reportage.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022