Via Twitter vond ze de vrouw die het leven van haar man had gered

Er wordt – terecht – veel geklaagd over de vergiftiging van de samenleving door sociale media, daardoor wordt nogal eens uit het oog verloren dat de berichtendiensten ook veel moois brengen. Bijvoorbeeld voor een Parisienne die op zoek ging naar de onbekende vrouw die het leven van haar echtgenoot redde.

Vorige week kreeg een jogger in het Parijse park Monceau een hartstilstand. Een vrouwelijk lid van de vrijwillige brandweer paste ter plekke hartmassage toe op de man. Door haar snelle ingrijpen, binnen een minuut nadat zijn hart tot stilstand kwam, overleefde hij het noodlot, legde een arts in de ambulance uit aan de echtgenote die het slachtoffer naar het ziekenhuis spoedde. Ze besloot de onbekende die zijn leven had gered te bedanken. In het park hing ze samen met haar kinderen affiches op.

La belle histoire du jour. Au Parc Monceau pic.twitter.com/PHNQZljUgW — Aliocha (@Plumedaliocha) May 1, 2021

“U heeft het leven gered van mijn echtgenoot. Een man kreeg een hartstilstand. Dankzij iemand die hartmassage toepaste heeft hij het overleefd met slechts weinig gevolgen. Dank namens ons hele gezin.”

Een wandelaarster zag de affiche en plaatste een foto ervan op Twitter. De echtgenote reageerde daar weer op:

Je suis la femme qui a écrit l’affiche avec nos enfants. On me dit que l’inconnue est une femme pompier réserve. Aidez-moi à la trouver svp! — Lori Hinnant (@lhinnant) May 1, 2021

Dat leidde tot reacties van mensen die het voorval gezien hadden maar nog geen spoor van de redster. Na drie dagen wordt die wel gevonden, dankzij de brandweer van Parijs. De vrouwen ontmoetten elkaar zondag in het park waar het noodlot had toegeslagen.

#ÀLHonneur Mercredi 28 avril, un homme fait un arrêt cardiaque au Parc Monceau. Marion, professeure de maths et réserviste à la BSPP réalise le massage cardiaque. Grâce à sa réactivité et sa ténacité, l'homme a survécu. Son épouse tenait à la remercier #FiersDeNosSoldats🇫🇷 pic.twitter.com/M5DqkV3lyu — @PompiersParis (@PompiersParis) May 2, 2021

Brnadweervrijwilligster Marion is in het dagelijks leven sportinstructeur. Ze was die woensdag in het park om te trainen toen ze man zag neervallen op een bank en ging op hem af. Ze vroeg anderen snel een defibrillator te vinden en ging aan de slag met reanimeren. De man kreeg zijn polsslag terug en toen arriveerde de brandweer. Premier Jean Castex heeft de brandweervrouw gefeliciteerd en uitgeroepen tot held van de dag.

À notre héroïne du quotidien et à ses frères et soeurs d'armes des @PompiersParis, merci de faire chaque jour honneur à votre uniforme et à votre pays.

À cet homme qu'elle a sauvé, je souhaite un prompt rétablissement et beaucoup de bonheur entouré de ceux qui l'aiment. https://t.co/WF278AAEOA — Jean Castex (@JeanCASTEX) May 2, 2021

cc-foto: Guitguit

