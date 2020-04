Virus grote gelijkmaker? Lage inkomens lopen meer risico

Brilliant opening from BBC Newsnight. Watch. pic.twitter.com/Elwrypm6Fc — Barry Malone (@malonebarry) April 9, 2020

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is het nieuwe coronavirus geen grote gelijkmaker. Dat zei Newsnight-presentatrice Emily Maitlis woensdagavond in een briljante openingsmonoloog van het gezaghebbende actualiteitenprogramma. “Degenen die nu aan de frontlinie staan – buschauffeurs, vakkenvullers, verpleegkundigen, ouderenverzorgers, ziekenhuispersoneel en winkeliers – worden vaak slecht betaald. Ze lopen meer kans om besmet te raken, omdat ze vaker aan het virus worden blootgesteld. De lockdown is zwaarder voor mensen die in torenflats en kleine woningen leven.”