Viruswaanzinnigen demonstreren bij verkeerd gebouw tegen onwetendheid

De actiegroep Viruswaanzin heeft maandag voor de deur van meerdere nieuwsredacties gedemonstreerd tegen de berichtgeving rond het coronavirus. Volgens de actievoerders worden burgers niet goed door de media geïnformeerd. In Rotterdam verzamelde de groep zich voor een pand van het AD. Tenminste, waar ooit het AD zat. De krant is daar al acht jaar weg.

In een livestream op Facebook verbaast Willem Engel, voorman van Viruswaanzin en een van de actievoerders in Rotterdam, zich erover dat er erg veel politie aanwezig is. Dat kan kloppen. In het gebouw waar ooit het AD huisde, bevindt zich nu het Politiedienstencentrum.

Er demonstreren vandaag dus mensen tegen media die hen niet goed zouden informeren over corona. In Rotterdam staan ze bij een pand waar het AD al 8 jaar weg is. pic.twitter.com/eFK6zYyjHm — axelveldhuijzen (@axelveldhuijzen) July 6, 2020

