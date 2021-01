Vissers vinden voortvluchtige crimineel naakt in moeras vol krokodillen

In Australië hebben twee vissers een voortvluchtige crimineel teruggevonden in een moeras vol krokodillen. De vissers hoorden een roep om hulp terwijl ze hun krabbenvallen aan het plaatsen waren even ten noorden van de plaats Darwin. Even later troffen ze de voortvluchtige aan, poedelnaakt in een geïmproviseerd nest in de takken net boven het wateroppervlak.

Het gaat om de 40-jarige Luke Voskrensky die op borgtocht vrij was in afwachting van een rechtszaak waarin hij verdacht wordt van een gewapende overval. Voskrensky verdween spoorloos en hield zich vier dagen lang op in het mangrovebos, waar hij overleefde op een dieet van slakken. Het is niet helemaal duidelijk waarom hij naakt was, naar eigen zeggen had hij zijn kleding ‘hier en daar onderweg’ nodig gehad. Volgens de vissers heeft de man geluk dat hij het heeft overleefd. Zijn schuilplek bevond zich niet meer dan een meter boven het water waarin het krioelt van de krokodillen.

Een van de vissers deed ter plekke zijn korte broek uit om aan Voskrensky te geven, niet wetende dat het om een ontsnapte verdachte ging. Daarna gaf hij hem een biertje en werd de voortvluchtige door het duo naar het ziekenhuis in Darwin gebracht. Daar aangekomen werd Voskrensky direct weer in de boeien geslagen. Hij mag zich nu behalve voor de overval ook voor de rechter verantwoorden voor het schenden van zijn borgtocht en geweldpleging.