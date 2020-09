Vliegen van Eindhoven naar Amsterdam goedkoper dan met de trein

Wie op 21 september van Eindhoven naar Amsterdam wil reizen en weinig geld en veel tijd heeft, kan beter het vliegtuig nemen dan de trein. Wie die dag vanuit Eindhoven naar Dublin vliegt, en daarvandaan weer het vliegtuig pakt naar Amsterdam, betaalt 19,99 euro. Een treinkaartje van Eindhoven naar Amsterdam kost 20,80 euro.

Jaja Tweeps, de dag is gekomen!

Als je op 21 september van Eindhoven naar Amsterdam wilt, is het goedkoper om het #ryanair vliegtuig te nemen via Dublin (!) dan de #ns trein. Kost je iets langer, scheelt wel €0.81. En je ziet nog wat.

Het is dus officieel, de wereld is gek. pic.twitter.com/bGKOHMia4F

— Eric Mahieu 🌍🐝 (@mahieu) September 2, 2020