Vliegveld Lelystad staat te koop op Marktplaats

Vliegveld Lelystad, de door het kabinet gedroomde plek om de toename van het vliegverkeer te bevorderen, staat te koop op Marktplaats. “Zo goed als nieuw”. De luchthaven wordt aangeboden door ene Cora in de rubriek Tuin en Terras, Aarde en Zand.

Deze unieke locatie biedt nu ruimte aan pioniers met baanbrekende nieuwe projecten. Want de opening van Lelystad Airport laat steeds langer op zich wachten. En wat veel mensen betreft gaat deze nooit door: een extra vliegveld kan gewoon niet middenin de klimaatcrisis.

Vliegveld Lelystad is gelegen in het groene, rustige en weidse landschap van Flevoland.

De unieke locatie bevat 2700m x 45m asfalt, gelegen op het zuiden. Deze karakteristieke streep (oorspronkelijk ontworpen als ‘landingsbaan’) is uiterst geschikt voor sportwedstrijden, kermisattracties of gewoon om lekker buiten te spelen.

Met het openbaar vervoer (bus 7 en 148) is dit droomterrein goed bereikbaar, maar uiteraard ook op de fiets of lopend.

De parel van dit exclusieve perceel is de gloednieuwe ‘vertrekhal’. Deze museale hal van 12.000 vierkante meter is ongebruikt sinds de oplevering in 2018. Door de grote raampartijen is de ruimte heel licht en oogt bijzonder vriendelijk. De afwerking van hout en metaal geeft een “industriële look”.

Hoe gaat u deze prachtige locatie tot zijn recht laten komen? De mogelijkheden zijn eindeloos. Van speeltuin tot natuurgebied: het is aan u!

Er wordt al flink geboden op deze plek van in potentie internationale allure. Vooralsnog gaat de strijd tussen Okan en Mik die ieder € 9.999.999,99 bieden. Marino zit daar net onder met € 9.999.999,00. Een van de hekkensluiters is Marleen die niet meer dan een euro biedt.

Wie misgrijpt kan nog altijd een ander vliegveld kopen op een daarin gespecialiseerde site. Wel wat verder weg maar ja, je wilt vliegen of je wilt het niet.