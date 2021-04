De plannen voor de Super League bewijzen dat de mens in- en inslecht is, meent Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Voetbal is een sport, geen handel. Ze pakken ons heel veel af. Bijvoorbeeld het idee dat FC Dordrecht officieel de beste van Europa kan worden. In de voetbalwereld doen schurken niet eens hun best om gebreken te verbergen. Integendeel. De eigen asocialiteit wordt gebracht als een zegen voor de rest. Ze slaan alles in een kamer kort en klein en zeggen daarna dat ze de ruimte nog mooier gaan inrichten. We mogen er niet naar binnen, maar wel naar kijken. Het doet ons verschoppelingen, voor wie het spel ooit bedoeld was, beseffen wat we zijn: nietig, klein, onbeduidend.”