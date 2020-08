Voetbalcommentator Koert Westerman van Fox Sports liet zijn seksistische fantasieën de vrije loop toen een geblesseerde voetballer op het veld werd geholpen door een vrouwelijke arts. Hij steekt van wal met: “Zou hij gewoon graag verzorgd willen worden door de verzorgster? Die spelers heb je ook. Net bij de club, denken hé wat een knappe verzorgster, ik ga gewoon liggen in de hoop dat ik haar even diep in de ogen kan kijken en mij move na de wedstrijd maak…” Vervolgens bleef hij maar door ratelen met zijn seksueel getinte commentaar.

Een vrouwelijke clubarts bij Jong PSV. Daar moet Koert Westerman een beetje aan wennen… 🤔 pic.twitter.com/sov2r4IZQA — Rypke Bakker (@RypkeBakker) August 29, 2020

Sportjournalist Annemarie Postma maakt in een reactie op Twitter duidelijk hoe seksistisch en onprofessioneel Westerman is en wat voor staat van dienst de arts daarentegen heeft: “Suzanne Huurman is clubarts bij PSV, consulent bij Real Madrid en heeft een CV in de medische wereld waar menigeen van droomt. En dan door de commentator zo weggezet worden. In- en intriest.”

Suzanne Huurman is clubarts bij PSV, consulent bij Real Madrid en heeft een CV in de medische wereld waar menigeen van droomt. En dan door de commentator zo weggezet worden. In- en intriest. https://t.co/UOJlpevAIS — Annemarie Postma (@Postma11) August 30, 2020

Die reactie heeft Westerman kennelijk aan het denken gezet en heeft hem tot het inzicht gebracht dat “mijn opmerkingen inmiddels echt niet meer kunnen”. Hij bood in een reply aan Postma via Twitter excuses aan. Onduidelijk is of hij die ook persoonlijk heeft overgebracht aan de door hem beledigde clubarts.

@Postma11 Hoi Annemarie, ik heb even jouw bril opgezet en ik begrijp je reactie volkomen. Ik ken Suzanne ook al een poosje, maar snap dat mijn opmerkingen inmiddels echt niet meer kunnen. Als ik mensen daarmee heb beledigd of boos gemaakt bij dezen mijn welgemeende excuses. — Koert Westerman (@KoertWesterman) August 30, 2020

cc-foto: Markus Spiske