‘Volt is marketing zonder inhoud’

Marcel van Roosmalen bespreekt de ‘schorsing’ van Nilüfer Gündoğan, het enige Kamerlid van Volt dat nog een beetje opviel. “Het was een beetje als bij de padvinderij. Allemaal rond het vuur met een stok met deeg lekker zelf brood bakken. En dat een iemand dan de hele tijd aan het woord is. ‘Heu’, zeiden ze tegen elkaar als ze even was plassen tussen de struiken. ‘Durf jij ook niks te zeggen als zij in de buurt is?’”

“De kleurloze lijsttrekker van de paarse partij, Laurens, beperkt zich tot het houden van Q&A’s met leden waarin hij niets zegt. Stel je nu toch eens voor dat Volt het voor het zeggen heeft in dit land. Onze belangen zijn bij Volt in slechte handen. Het is marketing zonder inhoud. Volt is je tanden poetsen met Prodent: je kunt blijven borstelen maar je krijgt toch gaatjes.”