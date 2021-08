Voor het eerst camerabeelden van een wilde lynx in België

Een camera van natuurbeschermers in de Semoisvallei, in het zuidoosten van België, heeft voor het eerst bewegende beelden vastgelegd van een wilde lynx. Op de opnames die in mei werden gemaakt is te zien hoe de lynx rustig voorbij wandelt. “Eerst zie je nog een das uit beeld lopen links. Daarna enkele seconden niks en vervolgens komt de lynx rechtsboven in beeld die schijnbaar de das volgt.”

Geen video? Klik hier.

De Euraziatische lynx is een katachtige die tot 130 centimeter lang kan worden en 75 centimeter hoog. Lynxen kwamen tot eind 19e eeuw ook in Nederland voor maar zijn door jagers uitgeroeid. In Duitsland en België is de lynx bezig aan een voorzichtige comeback. Natuurbeschermers sluiten niet uit dat het roofdier dat leeft in de bossen zich op den duur ook weer in Nederland vestigt.

cc-foto: Pim GMX; een lynx in gevangenschap