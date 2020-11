Een vos heeft huisgehouden in de cocktailbar van de Belgische tv-kok Jeroen De Pauw in Tervuren, aan de oostkant van Brussel. De cocktailbar is, net als de rest van de horeca, gesloten maar de vos wist toch op de een of andere manier binnen te komen. Op een Facebook-video is te zien hoe de eigenaar het dier betrapt die op dat moment tussen het glaswerk boven de bar zit. Geschrokken probeert het roofdier weg te komen over de planken met glazen en flessen die dat niet allemaal overleven.

Volgens De Pauw zitten er heel veel vossen in het park waar de horecagelegenheid is gevestigd. Het is wel voor het eerst dat er een de cocktailbar, een omgebouwde container, binnendringt. Of liever gezegd binnendrinkt. De chef-kok wilde niet de hulpdiensten waarschuwen omdat hij niet kon inschatten wat ze met het dier zouden doen. Hij liet de deur open zodat de vos op eigen houtje kon ontsnappen. Die hield de cocktailbar uiteindelijk na een uur voor gezien.