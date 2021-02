Wie snapt de coronamaatregelen nog? “De avondklok, waarvoor onze ME’ers hun handen hebben stukgeslagen, wordt dan toch, zonder dat bekend is of het thuis opsluiten van burgers een effectief medicijn tegen verspreiding van het virus en al zijn mutanten is, alweer afgeschoten”, weet Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Het was maar een oefening. De uitkomst: wij kunnen dit niet.”

“Dan de scholen. Die gaan ondanks dat het aantal besmettingen weer zal oplopen weer open, waardoor ouders weer naar hun werk kunnen, hetgeen juist de reden was om de scholen te sluiten. Verder is het totaal onduidelijk hoeveel mensen al een eerste prik met vaccin hebben gehad. Er zijn inmiddels meerdere manieren van tellen. Het ministerie van Hugo de Jonge houdt het hoogste cijfer aan.”

“We doen allemaal heel erg ons best om te vertrouwen op de waanzin van de boven ons gestelden. Ik wil heel erg het goede zien in Gommers, Bruls, Hugo de Jonge, Koopmans, in Van Dissel en Ernst Kuipers, maar ze maken me het niet gemakkelijk. Ik word geacht naar deze mensen te luisteren, maar ik word knettergek van ze.”

Van Roosmalen heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat het ooit nog goedkomt. “We gaan nooit meer terug naar het oude normaal. Diederik Gommers gaat nooit meer weg uit onze levens. Hij zal tegen ons aan blijven kwezelen tot we niet meer kunnen en zelf dood willen. De verkiezingen in maart, ik zeg het maar vast, gaan niet door. Diederik Gommers vindt het waarschijnlijk op het allerlaatste moment toch te gevaarlijk. De rest van ons leven zitten we met dit kabinet.”

“Er is maar een vraag die me kwelt: waarom ben ik niet boos op Mark Rutte? Wij blijven onze kwelgeest maar aardig vinden. We hebben het de laatste 50 jaar zo goed gehad dat we het kwaad niet herkennen als het zich tegen ons richt. In onze films over de Tweede Wereldoorlog herken je de nazi’s niet alleen aan hun uniform maar vooral aan hun gezicht. Wij zien de duivel niet omdat we het prettig vinden als iemand vriendelijk uit zijn ogen kijkt en met twee woorden spreekt.”