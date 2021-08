Waarom feliciteert Wilders Olympische sporters niet?

Het regende complimenten voor onze Olympische sporters, maar er is een uitzondering: Geert Wilders. “Ik heb zijn Twitterfeed lopen verversen als een malle, maar kon geen felicitatie zien richting onze nieuwe sporthelden”, vertelt Druktemaker Rayen Panday.

Vreemd. “We zijn als Nederland als hoogste geëindigd van alle landen uit de EU. Alleen dat al zou reden tot feest moeten zijn bij onze Mozart uit Venlo. Hij wil immers geen deel meer uitmaken van de EU, en nu staan we erboven.”

“Ik ben ervan overtuigd dat Wilders diep van binnen echt wel trots moet zijn geweest op de prestaties van onze atleten. Ik stel me zo voor dat hij heus wel aan het kijken was toen Hassan de allerlaatste sprint trok. Vervolgens: kippenvel. Hij keek even om zich heen of er geen beveiligers in de buurt waren om daarna een koprol van blijdschap te maken. Meteen daarna zijn geperoxideerde afro in model brengen en over tot de orde van dag: namelijk tweets sturen over asielzoekers die wel de fout zijn ingegaan.”