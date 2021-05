John Oliver maakt gehakt van claims antivaxxers

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Er zijn nog altijd veel mensen die twijfelen of ze zich wel zullen laten inenten met een van de coronavaccins. John Oliver laat in Last Week Tonight een video zien van een man die op bezoek gaat bij zijn moeder die aan de beademing ligt in het ziekenhuis. Ze ligt daar omdat ze niet ingeënt was. Desondanks wacht de man zelf ook nog even met zijn inenting. “Ik wil er zeker van zijn dat het veilig is.”

Oliver maakt in de uitzending gehakt van de claims van antivaxxers. Hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat zoveel mensen zich laten inenten. Om de verspreiding van het coronavirus tot staan te brengen, is het nodig dat 70 tot 90 procent van de bevolking immuun is. “Deze vaccins kunnen niet alleen jouw leven redden, maar ook de levens van de mensen om je heen.”