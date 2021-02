Wat als de Australische overheid eerlijk was over de nieuwe mediawet

De Australische overheid nam onlangs een wet aan die techreuzen als Facebook en Google verplicht te betalen voor nieuwsartikelen die via een van hun platforms gedeeld worden. De regering noemt de wet een middel om ervoor te zorgen dat Big Tech het toch al moeizame verdienmodel van nieuwsmedia niet ondermijnt. Dat lijkt op zich een nobel streven, ware het niet dat het in de praktijk vooral bedoeld lijkt ter bescherming van immense media-conglomeraties zoals News Corp van Rupert Murdoch dat zelf ook weinig op heeft met journalistieke principes, op grote schaal belasting ontwijkt en vooral bestaat om de toch al diepe zakken van de aandeelhouders verder te vullen. Wat nu als de Australische overheid daar eerlijk over was? De makers van satirisch platform TheJuiceMedia hebben wel een idee hoe dat zou klinken.