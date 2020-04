Wat als overheden eerlijk waren over de puinhoop die ze maken van de coronacrisis

Het Australische mediacollectief The Juice Media presenteert in de serie Honest Government Ads een nieuwe aflevering, dit keer over de wereldwijde aanpak van de corona-pandemie. Van het negeren van wetenschappers die al tijden waarschuwen voor een grootschalige uitbraak van levensgevaarlijke virussen, tot volslagen incompetente wereldleiders die in de verste verte geen idee hebben hoe je een crisis voorkomt, laat staan aanpakt. Of de reeds ontstane crisis nog eens verergeren door volslagen absurde maatregelen in te voeren. Ondertussen zien burgers vanuit hun volledige of gedeeltelijke lockdown wat er mogelijk is wanneer kapitalistische systemen tijdelijk haperen. Maar die machine staat op het punt weer opgestart te worden.

