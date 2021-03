De Australische overheid wil mensen die interesse hebben in het staatsburgerschap er via een reclamespotje op wijzen dat het land zekere waarden en normen kent waaraan nieuwkomers zich moeten houden. Wie wil weten wat die waarden en normen dan zijn, hoeft volgens Satirisch platform TheJuiceMedia niet verder te kijken dan naar de Australische overheid zelf. Wat blijkt? Het is eigenlijk net Nederland.