Is er een verband tussen drillrap en knive crimes? Om die vraag te beantwoorden onderzoekt Wensly Francisco in deel twee van de webdoc serie Knife Crime van Synaps in Londen welke rol gangs precies spelen, hoe zij drillmuziek gebruiken om elkaar uit te dagen en uitzichtloze jongeren te lokken. Wensly neemt een kijkje in de wereld van drillrap en gaat in gesprek met slachtoffers.