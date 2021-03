‘Wat is Eva Jinek laf… kent u die uitdrukking?’

Het is inmiddels bekend: cabaretier Martijn Koning nam antisemitische politicus Thierry Baudet op de korrel in het tv-programma Jinek, waarna niet de antisemitische politicus de gebeten hond was maar de cabaretier die het had aangedurfd daar wat van te zeggen. Naast de nodige ophef onder kijkers leidde het er ook toe dat Eva Jinek zelf haastig haar excuses aanbood aan Thierry Baudet en een verklaring liet uitgaan dat ze de tekst van de cabaretier vooraf niet had ingezien en er anders wel een stokje voor had gestoken. Dominee Gremdaat vindt daar dan weer het zijne van:

Video niet zichtbaar? Klik hier.