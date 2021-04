Ikea is voor de meeste mensen niet echt de plek om te lachen, gieren, brullen. Sterker nog, sommigen ervaren het familievriendelijke woonwarenhuis als een voorportaal naar de hel. Maar het blijkt de plek waar de beste grappen verzonnen worden.

Scott Seiss is een Amerikaanse comedian die in het verleden drie jaar lang bij Ikea gewerkt heeft. Zijn ervaringen in het Zweedse woonwarenhuis gebruikt hij in een serie TikTok-video’s waarin hij een medewerker speelt die geen blad voor de mond neemt en zeurende klanten zegt wat hij echt denkt. De hilarische video’s, gemaakt met een green screen waardoor het lijkt alsof hij in een IKEA-magazijn staat, zijn een hit op TikTok maar ook daarbuiten.

Een compilatievideo die op Twitter rondgaat is al meer dan 10 miljoen keer bekeken en oogst veel lof. De grote basketbalspeler LeBron James twitterde dat hij letterlijk moest huilen van het lachen bij het bekijken van de video.