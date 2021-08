‘We gaan er allemaal aan en het is onze eigen schuld’

De wereld gaat eraan en volgens @MvanRoosmalen is verzet zinloos. "Het maakt niet zo gek veel meer uit of u zich laat vaccineren, Messi weg bij Barcelona, nou en. De vraag is niet of we worden verzwolgen door het water, maar wanneer", zegt hij op @NPORadio1. pic.twitter.com/LhogbVK322 — De Nieuws BV (@denieuwsbv) August 10, 2021

Marcel van Roosmalen is zoals bekend zo’n zonnetje in huis dat je er met gemak een energiepark ter grootte van 20.000 Vitesse-stadions op zou kunnen laten draaien. Nu de vakantie voorbij is en de sportzomer overgaat in de sportherfst heeft hij kennis genomen van het ietwat sombere rapport van het IPCC over de staat van het klimaat. De columnist concludeert na lezing met de hem kenmerkende nuance: ‘We gaan er allemaal aan’. Aanrader!