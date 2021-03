‘We moeten nog jaren met een avondklok leven’

Houdt het ooit nog op, vraagt Druktemaker Pieter Derks zich af. “Neem nou bijvoorbeeld de avondklok. Die werd deze week opnieuw verlengd. Want volgens Grapperhaus zijn we er nu toch al aan gewend. Ik weet niet of dat juridisch helemaal geldig is als argument. En van iemand die boeken schreef met titels als ‘Rafels aan de Rechtsstaat’ en ‘Weerloze Samenleving’ zou je een iets grondiger rechtsstatelijke onderbouwing verwachten. Maar goed, het is in ieder geval wel eerlijk. Zolang er niet massaal geprotesteerd wordt, kunnen we er net zo goed mee doorgaan.”

“De avondklok is bovendien een handig ruilmiddel, want als we die nog even houden, kunnen wel gewoon de winkels open en straks misschien de terrassen. Het is ook precies waarom ik denk dat we nog jaren met een avondklok moeten leven. Dit gaat natuurlijk niet beperkt worden tot corona. Er rijden ’s avonds namelijk bijna geen auto’s. Dat scheelt enorm in de stikstof. Dus als we de avondklok nog even houden kan Vliegveld Lelystad gewoon open. En misschien hoeft dan de hele A27 niet eens verbreed te worden. Dat zal de oppositie ook als muziek in de oren klinken, toch? Er wordt bovendien veel minder ingebroken er worden ’s avonds geen zakken meer gerold in drukke uitgaansgebieden en er gebeuren minder nachtelijke auto-ongelukken. Dus als we de avondklok nog even houden, wordt Nederland een veel veiliger land.”