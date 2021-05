De bezinningsperiode die corona ons bracht heeft tot niets geleid volgens @MvanRoosmalen. “We zijn er alleen maar erger aan toe. De zwakheden zijn bloot komen te liggen. We weten nu dat de helft van ons uit wappies en zwakzinnigen bestaat”, zegt hij op @NPORadio1. pic.twitter.com/9cBSDj0uQm — De Nieuws BV (@denieuwsbv) May 18, 2021

De bezinningsperiode die corona ons bracht heeft tot niets geleid, zegt Marcel van Roosmalen in zijn column in De Nieuws BV. Het gaat volgens van Roosmalen in het land over terrassen, over waar we naartoe kunnen op vakantie en wanneer Droomvlucht in de Efteling weer open mag. Ondertussen is er een premier die bij herhaling heeft gelogen en dat blijft doen, terwijl parlement en media keer op keer doen alsof het iets nieuws is. Daar komt nog eens bij: We komen net uit een pandemie, we zijn voor heel veel geld opgelicht door Sywert, we zijn bedrogen en belogen en waar maken we ons druk om? De programmering van de publieke omroep.

Volgens Van Roosmalen zijn we er zelfs nog slechter aan toe dan voor de crisis:

De zwakheden zijn bloot komen te liggen. We weten nu dat de helft van ons, of misschien wel meer dan de helft, uit wappies en zwakzinnigen bestaat. En de andere helft is bezig om aan te tonen dat ze dat niet zijn.

