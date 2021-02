Toen Druktemaker Pieter Derks de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge bekeek, moest hij onmiddellijk denken aan de vijf jaar geleden overleden wijsgeer Johan Cruijff. “De persconferentie was zo onnavolgbaar dat het iets Cruijffiaans kreeg. Zo gespeend van elke logica dat het misschien wel briljant is.”

“Alleen Mark Rutte en Hugo de Jonge durven het aan om bij een Engelse aanval twee verdedigers weg te halen in de hoop dat we per ongeluk scoren. Het is een risico, maar de mensen snakken nu eenmaal naar doelpunten. Vergeet de intelligente lockdown, we zitten in de Cruijffiaanse versoepeling.”

“Want je moet versoepelen om te kunnen indammen, maar dat is logisch. Want je kunt de R alleen verlagen als-ie eerst omhoog is gegaan. En je gaat niet elke dag naar een kapper maar wel naar een sekswerker, dus die sluit je uit, maar dat is logisch. Want je wil het midden- en kleinbedrijf helpen. Vandaar ook twee klanten per verdieping. Want de meeste kleine winkels hebben maar een verdieping, maar dan heb je dus wel twee klanten. En de winkel heeft een goede motivatie om uit te breiden, dus eigenlijk heb je dan grotere winkels en minder virus, snap je. In feite sla je dan twee hamers in een keer plat. Dat ga je pas zien als je het doorhebt.”