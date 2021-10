‘Welkom bij de club van gehate mensen, ongevaccineerde’

Het is inmiddels wel bekend dat een veel voorkomend symptoom van een coronabesmetting verlies van reuk en smaak is, evenals een heftige verkoudheid en benauwdheid. Maar een bijwerking die vaak vergeten wordt en minstens zo vaak voorkomt, is kwaadheid, aldus Elfie Tromp in De Nieuws BV. In haar column merkt ze op dat online-bedreigingen met zo’n 10 procent toenamen in het afgelopen coronajaar en volgens het OM was er een verdrievoudiging van het aantal ernstig bedreigde slachtoffers.

Andy Warhol zei dat we allemaal vijftien minuten beroemd zouden worden in de toekomst, maar ik voorspel dat we allemaal vijftien minuten berucht zullen zijn. We hebben straks geen sterren meer of idolen, alleen nog antihelden en zwarte schapen. Je dacht dat wij Nederlanders goed waren in wereldzeeën bevaren, baggeren en dijken bouwen? Nee, wij zijn goed geworden in haten, minachten en nadragen.

Tromp bespreekt een recente uitzending van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers waarin een jonge gelovige uit Staphorst zich beklaagde dat hij en zijn antivaxxende dorpsgenoten zich ‘zo vreselijk beschimpt’ voelden en uitgescholden werden door de rest van Nederland:

En ik had bijna medelijden met hem. En ik wil hem en heel Staphorst met open armen verwelkomen in de club van gehate mensen. Welkom, je bent in goed gezelschap, maar blijf alsjeblieft op afstand want je bent niet gevaccineerd.

Met alle toegenomen haat en bedreigingen, vraagt Tromp zich ook af of behalve de zorg misschien ook de politiekorpsen ontlast moeten worden. Bijvoorbeeld door een nieuwe lockdown, maar dan dit keer niet voor de horeca en de cultuursector: