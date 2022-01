Wethouder wilde zo nodig nieuwe tramlijn, kostte een half miljard, rijdt nu leeg rond

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Ooit was er in Utrecht een wethouder en die was tramfanaat. Niet alleen privé, maar ook in zijn werk. Hij dacht; alle studenten die dagelijks naar de universiteit buiten het centrum reizen, zitten in bomvolle bussen. Dat moet anders. Hij bedacht een tramlijn die niet door het centrum zou gaan, maar met een wijde boog eromheen. Lekker snel en rustig.

Maar ja, dit soort projecten zijn behoorlijk kostbaar. Dus om dat door de Utrechtse gemeenteraad te krijgen, moet je van goeden huize komen. Door veel te bezuinigen en sommige posten een beetje weg te moffelen kwam hij uit op een begroting van 321 miljoen euro. De aanleg van ‘De Uithoflijn’ kon van start…

Het project liep volledig uit de hand. Er ging enorm veel mis en het werd jaren te laat opgeleverd. Uiteindelijk moest er 500 miljoen euro worden afgerekend! Een half miljard voor een ritje van 17 minuten.

En is de lijn een groot succes? Tja, het is maar wat u een succes noemt. Omdat de Uithoflijn om het centrum heenloopt is deze vrijwel alleen maar interessant voor studenten, in de spitsuren. In het weekend wordt er niet mee gereden en buiten de college-uren rijden er lege trams.

In ‘Weggegooid Geld’ de podcast praten zetten we chaos rondom de Uithoflijn allemaal op een rij: De duurste tramlijn ooit.