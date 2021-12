Wie krijgt de duurste vogel van Nederland eigenlijk wel eens te zien?

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

“Het korhoen, heb jij ‘m al gespot op de Sallandse Heuvelrug?” Op de site visitoost.nl van de provincie Overijssel word je als vogelliefhebber lekker gemaakt om nu direct je wandelschoenen aan te trekken, je verrekijker te pakken en een reis te maken naar Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Want het legendarische korhoen, dat vrijwel overal in Nederland is uitgestorven, kom je “ongetwijfeld tegen bij een wandeling of een fietstocht in het natuurgebied”. Althans, dat belooft visitoost.nl.

Maar is dat zo? Kom je de iconische vogel ongetwijfeld tegen? Het gaat al jaren vreselijk slecht met de beroemde vogel. Door een gebrek aan voedsel sterft het korhoen in Nederland uit. Toch haalt Staatsbosbeheer al sinds 2012 korhoenders uit Zweden om de populatie in stand te houden. In april van dit jaar werden er weer 25 gevangen en op de Sallandse Heuvelrug uitgezet. Dat heeft al meer dan 500.000 euro gekost. Allemaal uit de natuursubsidiepot van de Provincie.

Maar het is een onbegonnen zaak. Vrijwel alle Zweedse korhoenders die de afgelopen jaren naar Nederland zijn ontvoerd, gaan dood. De oorzaak is bekend: voedseltekort of ze worden opgegeten door haviken. Maar Overijssel laat zich niet zomaar kennen: het provinciebestuur heeft besloten de komende 5 jaar gewoon door te gaan met het halen van korhoenders uit Zweden. Voor het project wordt weer de portemonnee getrokken: 300.000 euro.

Gelukkig is er ook nog even 30 hectare bos gekapt om ‘de leefomgeving te verbeteren’. Want die roofvogels zitten natuurlijk de hele dag op die smakelijke korhoen te azen. Zijn zij de enigen die de zeldzame vogelsoort te zien krijgen?

In de podcast ‘Weggegooid Geld’ gaan we het beleven. Is de korhoen te spotten op de Sallandse Heuvelrug?

Foto: Op zoek naar het korhoen op de Sallandse Heuvelrug