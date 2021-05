Opmerkelijke beelden uit Thessaloniki waar een wild zwijn in het holst van de nacht door het centrum van de stad struint. Een herdershond die het tafereel op het Aristotelesplein gadeslaat kruipt angstig weg. Het zwijn is vermoedelijk vanuit een nabijgelegen bos naar de stad getrokken. Mede door de lockdown trekken dieren steeds vaker naar de stad om naar voedsel te zoeken of gewoon een beetje lol te maken, dan wel naar parels te zoeken.

Griekse boeren klagen over de toename van het aantal wilde zwijnen omdat die hun gewassen opeten dan wel beschadigen. Een deel van de wilde zwijnen is ontsnapt uit fokbedrijven en mengt zich nu met in het wild levende exemplaren. Deze zogeheten ‘hybride’ groepen zijn avontuurlijker ingesteld dan hun puur wilde soortgenoten. De dieren beschikken over een uitstekend aanpassingsvermogen.