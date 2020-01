D66-raadslid Nadia Arsieni, in 2019 genomineerd als Beste politicus van Rotterdam, stelt voor dat straatnamen voorzien worden van uitleg over de persoon, het voorwerp of de gebeurtenis waar de straat naar vernoemd is. Rijnmond-verslaggever Laurence van Ham toog naar de Witte de Withstraat om passanten te vragen of ze weten waarom die straat zo heet. Dat leverde verrassende antwoorden op.

Drie jaar geleden werd de straat landelijk nieuws omdat het daar gevestigde internationale kunstencentrum Witte de With overwoog de naam te veranderen, met het oog op de misdaden die de zeeman beging. NRC Lofti El Hamidi constateert vandaag dat zo’n actie een gepasseerd station is:

Witte de With heeft er zelf geen gezicht, het zijn de gezichten van veel jonge Rotterdammers met verschillende achtergronden die het straatbeeld bepalen. In het kunstcentrum drukken steeds meer niet-witte kunstenaars hun stempel. ‘Witte de With’ is onbedoeld uitgegroeid tot een ode aan etnische en culturele diversiteit. In de praktijk is de straat al ‘gedekoloniseerd’. De geplande naamswijziging is wellicht onvermijdelijk, maar nodig is het allang niet meer.

Meer informatie over Witte de With, die begraven ligt in de Laurenskerk, vind je hier. Meer informatie over (Rotterdamse) straatnamen hier.