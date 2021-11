Wolf verschijnt middenin Brabantse woonwijk

In de West-Brabantse gemeente Lage Zwaluwe heeft een bewoner gefilmd hoe een wilde wolf ’s nachts door de straten wandelt. Omroep Brabant schrijft:

Op de kruising van de Biesboschweg en de Nieuwlandsedijk loopt de wolf. Op de beelden van Janet is te zien hoe het beest midden op straat loopt. Als de wolf in de gaten heeft dat mensen naar hem kijken, gaat hij ervandoor. (…) De wolf maakte grote indruk op Janet. “Ik heb er vannacht ook wakker van gelegen. Gelukkig was onze kat al binnen. Maar het was wel gaaf.” (…) Janet heeft het filmpje ook op sociale media gedeeld en krijgt al veel reacties. “Zo ook van een man die vanmorgen zijn hond uitliet en vijf seconden oog in oog met de wolf heeft gestaan.” De wolf lijkt zaterdagmorgen dus nog in West-Brabant te zijn.