‘Woorden betekenen iets, Geert Wilders’

“Woorden betekenen iets, ze kunnen gevolgen hebben, en als je woorden gebruikt, uitspreekt, opschrijft, neem je daar verantwoordelijkheid voor”, zegt Druktemaker Dolf Jansen. “Als een politiek leider een volledige beroepsgroep, en dan ook nog een beroepsgroep die van het grootste belang is voor een goed functionerende democratie, wegzet als ‘tuig van de richel’, dan betekent dat nogal wat.”

“Als hij de journalistiek zo neerzet in een tijd waarin journalisten van elke pluimage steeds maar vaker te maken hebben met agressie, dan betekent dat heel veel. En ik heb het inderdaad over journalisten, niet zozeer in Minsk, Moskou, Peking of Teheran, ik heb het over Urk, Capelle aan den IJssel en Lunteren. En als Wilders dan zegt dat hij daar niets mee te maken heeft, dat er geen verband is tussen zijn woorden en die gebeurtenissen, zijn er twee mogelijkheden. Of hij verdiept zich bewust niet in oorzaak en gevolg, of hij liegt en vindt het eigenlijk wel lekker gaan zo.”

“Een religieus leider die andere religies keer op keer als minderwaardig neerzet, draagt de verantwoordelijkheid voor de extremist die ernaar handelt. De politiek leider die een religie als minderwaardig neerzet, draagt de verantwoordelijkheid voor buitensluiting of discriminatie die daar uit voortkomt.”