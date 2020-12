Youp zingt Wappie

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Bij Even tot hier bracht Youp van ’t Hek zaterdag een nieuwe versie van zijn kerstklassieker Flappie ten gehore. Wappie gaat over een corona-ontkenner die zijn pannen in de Hofvijver laat vallen en daarom geen Kerstmaaltijd kan bereiden voor zijn twintig vrienden die op bezoek komen. Het mag niet verbazen dat het met de viruswaanzinnige net zo slecht afloopt als met Youps konijn uit 1961.