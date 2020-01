Zangeres Froukje: ‘Het klimaatprobleem is groter dan ik, maar niet groter dan wij’

Froukje Veenstra schreef het nummer ‘Groter dan ik’ dat gaat over het klimaatprobleem. Om aandacht te vragen voor de toekomst van de planeet. Het nummer van Froukje zou zomaar een ‘viral’ hit kunnen worden. Met teksten als:’de wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen maar het vuur is groter dan ik’, refereert ze naar de ramp in Australië en de collectieve onmacht.

“Ik wil niet belerend zijn, of de held spelen. Ik wil een gesprek nog verder openen. En het is niet gezellig om je vrienden te vragen wat zíj doen voor het klimaat, maar het is nodig. Want dit gaat om ónze toekomst, die er zomaar eens heel anders uit zou kunnen zien dan we altijd hebben gedacht. Denk er in ieder geval eens over na. Het klimaatprobleem is groter dan ik. Maar niet groter dan wij.”