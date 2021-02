ZML: Nederland wordt geregeerd door digibeten

De Tweede Kamer heeft zo weinig kennis van digitale zaken, dat ze hun werk niet goed kunnen doen. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de Kamer zelf, waarvan in mei vorig jaar het rapport verscheen. Een groot probleem, vindt Arjen Lubach in ZML, want de Kamer moet de regering controleren en als iets de afgelopen jaren een ongelukkig huwelijk is gebleken, dan is het de overheid en ICT. Het meest recente voorbeeld daarvan is de GGD waar eerst de testuitslagen en persoonsgegevens van geteste personen verhandeld werden en later ook de website coronatest.nl ondermaats beveiligd bleek. Maar de lijst is lang, heel lang. Volgens Lubach leven we dan ook in een digibetocratie.

Video bovenaan niet te zien? Klik hier.