ZML: Waarom jongeren niet goed kunnen lezen

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Nederlandse jongeren zijn wereldkampioen leeshaat. “Dat komt door het vak ‘begrijpend lezen’”, legt Arjen Lubach in Zondag met Lubach uit. “Iedereen onder de 45 krijgt bij begrijpend lezen een rilling over zijn rug. Dan krijg je zo’n hele gekke, droge tekst en die moest je dan ‘begrijpen’.” Ook Lubach krijgt er nog wel eens nachtmerries van. “Dan val ik vastgebonden in een zwembad met haaien en die laten me dan begrijpend lezen.”