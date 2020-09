ZML: Waarom testen op corona in Nederland zo enorm faalt

Het coronavirus waart al zeven maanden door het land, de tweede golf lijkt dan definitief ingezet, maar het lijkt er sterk op dat Nederland daar helemaal niet klaar voor is. Zo is het testen nog altijd niet op orde, terwijl dat de enige manier is om de ziekte in kaart te brengen om zo een succesvolle bestrijding in gang te zetten. Daarin lijkt Nederland ook op zichzelf te staan. Waarom lukt het landen om ons heen, zoals Duitsland, wel en ons niet? Arjen Lubach maakt in ZML nog eens inzichtelijk waar het misgaat.

