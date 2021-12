Zo antwoord je op betweterige ongevaccineerde mondkapweigeraars

Een veelgehoord excuus van ongevaccineerden om toch vooral geen coronaprik te halen, is dat ze gezond leven en eten en daarom volledig vertrouwen op hun eigen immuunsysteem. Los van dat het gros van deze mensen vermoedelijk niet in staat is uit te leggen wat dat immuunsysteem nou eigenlijk is en hoe het werkt, is het ook gewoon onzin. Psychotherapeut en politiek commentator Thom Hartmann heeft dan ook genoeg aan een kort en bondig antwoord, wanneer hij in zijn vraag- en antwoordprogramma een ongevaccineerde aan de lijn krijgt, die zich inderdaad niet laat prikken – en geen mondkapjes draagt – omdat hij gelooft in een almachtig immuunsysteem:

Perhaps the best clap back to antivaxxers and antimaskers.

Maar goed, hoe werkt een immuunsysteem dan wel? Op Twitter legt huisarts @huisdoktertim het helder uit. Met plaatjes:

Hoe werken antistoffen ? Is dit het enige stuk van je immuunsysteem? Waarom krijg je antistoffen van booster en helpt boosteren ook als antistoffen minder goed werken? En hoe zit dat nou met bijwerking vaccin zoals gevreesde myocarditis ? Uitleg in gewone mensen taal

Eerst het immuun systeem. We hebben meerdere lagen van afweer. Vergelijk landmacht,luchtmacht, marine etc. Onze belangrijkste strijders zijn 1. Antistoffen 2. B-cellen 3. T-cellen. Die kunnen niet zonder early-warning system: APC's een soort Pac-Man achtige cellen die ziekte-

Verwekkers ophappen zoals Pac-Man een spookje hapt. Daarna hollen ze er huilend mee naar hun moeder – ze gaan stukjes ziekteverwekker 'presenteren' aan het afweersysteem. Kijk eens wat ik heb? Maak hier afweer tegen !!

Dan onze strijdkrachten. T-cellen hebben een rol in geheugen (herken de ziekte, maak snel een afweer reactie ) maar zijn ook directe killers. Onze navy seals die op een specifiek doelwit afgaan: schakel COVID uit. Schiet op niks anders maar elimineer Corona

Maar: hoe weet onze elite van T cellen op wie ze moeten schieten ? Een deel zit in hun geheugenfunctie ( ze kennen een 'most wanted' lijst uit hun hoofd ) maar voor een ander deel worden de boosdoeners aangewezen. Dit aanwijzen gebeurt door ziektekiemen een 'kleurtje' te geven

Waardoor ze traag en herkenbaar worden. Denk aan de verfbom bij een bank-overval. Je bent makkelijk te vinden door de politie als je onder de paarse smurrie zit! Antistoffen vormen die herkenbare verflaag – ze plakken aan COVID en maken die traag en makkelijk te vinden voor T cel

Deze antistoffen worden gemaakt door B-cellen. Pac-Man is huilend thuisgekomen met een stukje virus en de B-cel maakt hier vervolgens gericht antistoffen tegen. Een laag hagelslag die alléén blijft plakken op dat ene virus .

De T cel weet nu precies waar hij moet zijn – hij doodt COVID en zijn Pac-Man achtige vriendjes ruimen de restjes op .

Je ziet dat communicatie in deze strijdkracht heel belangrijk is. Als dat foutloopt werkt de afweer niet meer ( bij hiv/aids zijn de T-cellen aangedaan en worden ziektes niet meer uitgeschakeld). Ook opleiding is super-belangrijk !

B-cellen moeten leren hoe COVID eruit ziet – zo kunnen ze snel antistoffen maken zonder eerst het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. T-cellen moeten leren herkennen en onthouden (de most-wanted list uit hun hoofd leren)