Zo groot is de file inmiddels in het Suezkanaal

Er lijkt nog weinig schot te zitten in het uitgraven van de goederentanker die nu al drie dagen het Suezkanaal op slot heeft gegooid. Eerder deze week raakte het megacontainerschip Ever Given, dat vaart onder Panamese vlag, in moeilijkheden in het zuidelijke gedeelte van het tweede kanaal. Het schip kwam horizontaal in de vaart te liggen, met de boeg muurvast in het zand op de kade. Niet alleen lukt het nauwelijks beweging in het schip te krijgen, het kanaal is daarmee ook volledig geblokkeerd waardoor er geen enkel schip nog doorheen kan. Een probleem, want het alternatief is om het hele Afrikaanse continent te ronden, een omweg van ruim vijfduizend kilometer. Normaliter is het een drukte van jewelste van schepen die de kortere weg door het kanaal nemen en op een illustratie van persbureau Reuters is te zien wat dat inmiddels betekent voor de schepenfile in en rond het Suezkanaal.