Zo houden regeringen burgers voor de gek over de klimaatcrisis

Juice Media, een Australisch collectief dat waarheidsgetrouwe overheidsinformatie nastreeft, heeft een nieuwe video gemaakt over de klimaatcrisis en de weigering van regeringen om daar echt iets aan te doen.

In Australië dient de conservatieve regering liever de belangen van de fossiele industrie en is daarom met een absurd plan gekomen om de doelstelling van een klimaatneutrale economie te bereiken. In plaats van drastische maatregelen die de winsten van de fossiele industrie kunnen raken, gokt de regering op nieuwe technieken die tegen 2050 het beloofde resultaat kunnen halen. Tot die tijd blijft Australië lekker doorstoken. Doet denken aan Rutte: veel beloven maar niks doen want we moeten wel kunnen blijven barbecuen.

De informatieve video vertelt de boodschap op niet mis te verstane wijze, met een opmerkelijke cameo van Greta Thunberg.