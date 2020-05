Het Oudnederlands is de taal die in de 11e eeuw werd gesproken in grote delen van wat nu Nederland is, België en tot in Noord-Frankrijk. Het huidige Nederlands is er uit voortgekomen.

Taalkundige dr Peter-Alexander Kerkhof laat in samenwerking met Archeologie Rotterdam horen hoe er in het jaar 1020 werd gesproken in Rotta, de nederzetting die honderden jaren later uitgroeide tot de wereldhavenstad, op de plek waar nu de Markthal staat. Tijdens de bouw daarvan werden de resten van zes boerderijen gevonden die op die plek stonden langs de Rotte, de rivier waaraan de stad zijn naam dankt. Op die plaats werd ook de dam gebouwd.

De animatie toont het landschap en de mensen van duizend jaar geleden. In het Oudnederlands vertelt Peter-Alexander Kerkhof het verhaal van een van de bewoners van de boerderij, een kleinkind van de eerste migranten die zich vestigden in wat toen nog een moerasgebied was.

