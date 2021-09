Zo moeilijk is het om na al dat thuiswerken terug naar kantoor te moeten

Nu ook de zomervakantie in regio Zuid ten einde is gekomen, geldt voor heel Nederland dat de scholen weer van start zijn en daarmee dat veel ouders ook weer aan de slag moeten. En met een vrijwel complete afschaling van de coronamaatregelen, betekent dat in veel gevallen een eind aan een lange thuiswerkperiode. Teruggaan naar kantoor na zo lang thuis te zijn geweest, kan ingrijpend zijn. Dat laat De Ideale Wereld (Canvas) zien in een filmpje gemaakt door Dansaertvlamingen, een alter ego van Sara Leemans:

