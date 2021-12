Zo onnavolgbaar is het coronabeleid voor sporters

Dat het voor veel mensen nog een hele kluif is om alle coronamaatregelen op te volgen, is niet heel verwonderlijk wanneer je bedenkt dat die er voortdurend anders uitzien op de Routekaart, het Openingsplan, de Aanpak Najaar, of hoe het volgende stappenplan dan ook mag heten. Tel daarbij op dat de logica achter de maatregelen soms ver te zoeken is, en de verwarring is compleet. Neem de regels voor het beoefenen van buitensport. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zette ze tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer woensdag nog eens op een duizelingwekkend rijtje:

Toch wel een verbluffende opsomming van de acht (!) verschillende buitensport-regels.

– Niet sporten

– Op 1,5 meter

– Wel sport, geen kleedkamer

– Max 4 (op 1,5m)

– 26- (vrij) / 26+ (op 1,5m)

– wel trainen, geen wedstrijden

– ctb

– geen training, wel wedstrijd. (???) pic.twitter.com/076U6lnwsI — Yorick Bleijenberg (@YorickB) December 1, 2021